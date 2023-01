Carnaval de São Pedro da Aldeia terá shows, desfile de blocos e matinê

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia está preparando uma ampla programação para marcar o Carnaval 2023, o primeiro após o período de pandemia. Com o tema “Reencontro com a alegria”, os festejos deste ano incluem shows, desfile de blocos carnavalescos e matinê para a criançada, além do retorno do tradicional Bloco dos Bonecões. Serão, ao todo, cinco dias de folia: de 17 a 21 de fevereiro.

As apresentações musicais no palco da Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), no centro da cidade, terão início no dia 17 de fevereiro e seguirão até a terça-feira de carnaval. Para os pequenos foliões, a diversão estará garantida com a realização da matinê, de sábado a terça, das 18h às 21h, recheada de brincadeiras e atividades recreativas. Ainda no centro da cidade, o tradicional Bloco dos Bonecões promete arrastar os foliões. Inspirados nos Bonecões de Olinda, a atração homenageia personalidades que marcaram a história do Carnaval aldeense.

A folia também vai tomar conta dos bairros Porto da Aldeia, Sudoeste, Baleia, São João, Baixo Grande, Boqueirão, Bela Vista, Centro e Balneário São Pedro. Com mais de 20 blocos previstos para desfilar pelas ruas e praias da cidade, a organização é da Liga dos Blocos Carnavalescos de São Pedro da Aldeia.

Este ano, a programação do carnaval é organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, com o apoio de diversas Secretarias, dentre elas Assistência Social, Saúde e Segurança Pública, garantindo o ordenamento, a segurança e o pronto atendimento aos foliões. “Estamos muito empenhados no projeto do Carnaval deste ano, com todo o apoio e incentivo do prefeito Fábio do Pastel. Estamos falando de uma grande festa popular, que movimenta significativamente a nossa cadeia produtiva da cultura e do turismo. Milhares de famílias amam o carnaval em São Pedro da Aldeia e estão aguardando por esse retorno. Por isso, queremos oferecer uma celebração com muita qualidade, segurança e diversão para todos”, disse o secretário de Cultura, Thiago Marques.





Priorizando a participação dos artistas locais nos festejos, a Secretaria de Cultura lançou um novo Edital de Chamamento Públicodestinado à seleção e contratação de artistas do município (pessoa física e jurídica). As inscrições seguem abertas até o dia 1º de fevereiro, presencialmente na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos. Podem se inscrever animadores culturais, dançarinos, atores, músicos, DJs, bandas/grupos musicais, grupos de teatro, grupos de dança, grupos de capoeira, bandas de fanfarra e grupos de marchinhas. O atendimento aos artistas é realizado das 9h às 12h e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira (clique AQUI para acessar o Edital completo com a lista de documentações e exigências).

Os profissionais contemplados serão convocados para atuar nas apresentações do Carnaval e nos demais eventos e projetos promovidos pela Cultura ao longo do primeiro semestre de 2023. A programação completa do Carnaval 2023 será divulgada em breve.