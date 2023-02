Carnaval em São Pedro da Aldeia terá esquema especial de trânsito e segurança

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, divulgou o esquema operacional de trânsito para os dias de carnaval na cidade. Visando garantir a segurança dos foliões e promover o ordenamento na cidade, as principais vias do Centro serão isoladas de sexta-feira (17/02) a terça-feira (21/02). No Porto da Aldeia e no Sudoeste também haverá fechamento de ruas a partir de sábado (18/02), quando os bairros começam a receber os desfiles de blocos. Para as operações, os efetivos serão reforçados, contando com a presença de agentes da Guarda Municipal, de Fiscalização de Posturas, da Vigilância Municipal e da Defesa Civil, com o apoio da Polícia Militar.

O secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, falou sobre as operações especiais preparadas para o carnaval. “Os nossos agentes atuarão de maneira conjunta, junto com a PMERJ, durante o dia no ordenamento do trânsito, segurança e na fiscalização nas praias e demais logradouros públicos, bem como nos diversos blocos carnavalescos nos bairros. De noite, serão responsáveis pela segurança dos blocos e shows que ocorrerão no Centro. Neste ano, teremos o maior efetivo já disponibilizado pela SESORP para atuar no carnaval”, ressaltou o secretário.

Visando oferecer maior segurança e o ordenamento do fluxo de pedestres, foliões e comerciantes ambulantes licenciados, a Secretaria vai promover o fechamento da Avenida São Pedro (entrada da cidade), Rua Adolfo Silveira, Rua Rosali Sampaio Guimarães, Rua Duque de Caxias, Avenida Francisco Coelho Pereira, Rua José Francisco Zeca, Rua João Martins, Rua Professor Cordelino Teixeira Paulo (Rua da Parra), Rua Feliciano Sodré e Travessa Coronel Catarino, no Centro da cidade. O bloqueio das vias acontecerá de sexta a terça-feira, a partir das 17h até o término da programação. Durante o dia, as vias estarão liberadas.

No bairro Porto da Aldeia, a Prefeitura também preparou um esquema especial de trânsito para a folia de rua, de sábado (18/02) a quarta-feira (22/02). Além da Avenida Pitória, na orla da praia, estarão fechadas a Rua Hermenegildo Estelita da Costa, Rua Capitão Apolinário, Rua Júlia Santos e Rua Manoel Ribeiro. O fechamento das ruas acontecerá a partir das 12h e seguirá até o término da programação.

Na Estrada do Boqueirão, no Sudoeste, o fechamento acontecerá no sábado (18/02), na segunda (20/02) e na terça-feira (21/02), na altura do nº 3644. A via será fechada a partir das 16h até o término da programação.

Ao longo das festividades, os agentes da Fiscalização de Posturas também estarão de plantão nas praias, nos bairros e no Centro em operações de vigilância do comércio ambulante e no combate a atividades sonoras irregulares, incluindo sons em automóveis e aparelhos sem prévia licença do Poder Público, conforme previsto no Decreto Municipal n° 106, de 16 de agosto de 2003.

“É importante destacar que a Fiscalização de Posturas realizou o recadastramento de todos os ambulantes autorizados a trabalhar no período carnavalesco nas praias e no Centro. Estaremos publicando informativos sobre os desvios e fechamentos de ruas, bem como as alterações de itinerários dos ônibus municipais”, finalizou o secretário Diego Alves.

Alterações no itinerário dos ônibus municipais

Além das mudanças no trânsito, a rota dos ônibus municipais também terá alterações durante os cinco dias de folia, de 17 a 21 de fevereiro, a partir das 17h. Os coletivos terão um desvio de itinerário pelo bairro Nova São Pedro devido ao bloqueio da Avenida São Pedro, no Centro.

Nos dias 18, 20 e 21 de fevereiro, a partir das 16h, os ônibus da linha 501 – Baleia x Base terão como ponto final temporário o mercado Sayonara devido a uma interdição na via principal do bairro Boqueirão.

Confira a relação das ruas que estarão fechadas durante o Carnaval 2023:

CENTRO (TODOS OS DIAS, A PARTIR DE 17/02, DAS 17H ATÉ O TÉRMINO):

Avenida São Pedro

Rua Adolfo Silveira

Rua Rosali Sampaio Guimaraes

Rua Duque de Caxias

Avenida Francisco Coelho Pereira

Rua José Francisco Zeca

Rua João Martins

Rua Professor Cordelino Teixeira Paulo (Rua Da Parra)

Rua Feliciano Sodré

Travessa Coronel Catarino

PORTO DA ALDEIA – PRAIA DA PITÓRIA (DIAS 18 A 22/02, DAS 12H ATÉ O TÉRMINO):

Rua Hermenegildo Estelita da Costa

Rua Capitão Apolinário

Rua Júlia Santos

Rua Manoel Ribeiro

Avenida Pitória

SUDOESTE (DIAS 18/02, 20/02 E 21/02, DAS 16H ATÉ O TÉRMINO):