Carnaval movimentou cerca de R$ 312 milhões na cidade de Búzios

Armação dos Búzios celebrou um Carnaval de sucesso, marcado por ações integradas e uma forte presença do poder público nos mais diversos setores, garantindo segurança, infraestrutura e bem-estar aos foliões e moradores.

Confira os principais números e ações realizadas durante os 06 dias de carnaval (28/02 – 05/03):

O turismo foi o grande destaque, com 65.338 turistas, considerando 37.432 hospedados em hotéis e pousadas regulamentadas e 27.906 em imóveis de locação por temporada. O impacto econômico foi expressivo, com visitantes gastando, em média, R$ 797 por dia. Estimando uma permanência média de 6 dias, o Carnaval movimentou cerca de R$ 312 milhões na cidade, impulsionando diversos setores como em hospedagem, alimentação, transporte, comércio, passeios turísticos, bares, restaurantes e entretenimento em geral, fortalecendo a economia local.

A Polícia Militar de Búzios teve uma atuação destacada, com uma grande redução nos índices criminais. Durante os dias de folia, a PM registrou apenas 7 ocorrências de lesão corporal. O efetivo de 68 policiais, além de viaturas e apoio logístico da Prefeitura, garantiu a segurança da população e dos turistas. Registrou-se uma letalidade de um indivíduo que tinha envolvimento com o tráfico e que foi reconhecido pela facção rival. O Tenente Sandro, comandante da 5ª Companhia, afirmou que o planejamento estratégico e força integrada de segurança com a prefeitura foi essencial para a tranquilidade e segurança do evento.

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública atuou de forma intensa. A Coordenadoria de Postura deu suporte a todos os blocos e à Secretaria de Desenvolvimento Social, coibindo a exploração infantil. Intensificou a fiscalização nas praias, suspendendo cinco ambulantes por infrações e apreendendo diversos itens ilegais, incluindo churrasqueiras, mesas, brinquedos e máquinas de cartão usadas em fraudes. A Defesa Civil apoiou a fiscalização náutica em parceria com a Marinha e controlou os acessos dos blocos, garantindo que o trânsito fluísse sem maiores transtornos. A Coordenadoria de Trânsito e Transporte (CTT) reforçou a fiscalização de transporte alternativo, autuando veículos clandestinos e impedindo irregularidades na cidade. Um motorista flagrado sob efeito de drogas foi preso ao ser identificado com um mandado de prisão em aberto. Já a Guarda-Vida registrou 157 ocorrências, com destaque para salvamentos aquáticos em diversas praias, assistência a vítimas de mal súbito e acidentes em costões, trabalhando em conjunto com Corpo de Bombeiros e Marinha.

A Guarda Civil Municipal desempenhou papel crucial reforço em diversos grupamentos, como Trânsito, GMA, ROMU, Patrulha Maria da Penha e Guarda Mirim. A coorporação foi essencial no trânsito e na segurança dos blocos, registrando também o resgate de 15 animais silvestres, o apoio ao Corpo de Bombeiros em incêndio, na contenção de uma mulher em surto psicótico e na prisão de seis pessoas. A Guarda Mirim, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Social, identificou, com pulseiras, cerca de 3500 crianças nos blocos, evitando perdas.

O secretaria de Serviços Públicos trabalhou incansavelmente para garantir a organização e a limpeza durante o evento. O município recolheu mais de 1.200 toneladas de lixo em apenas 06 dias de festa. A limpeza foi realizada com equipes estratégicas que vieram logo após o desfile dos blocos para varrer e retirar o lixo das ruas.

O sistema de saúde de Búzios também se preparou para o grande número de foliões. Com uma média de 3.600 atendimentos durante os dias de carnaval, sendo 600 atendimentos clínicos diários, o município se destacou pela qualidade e agilidade no atendimento. As ambulâncias acompanharam os blocos mais movimentados e as equipes realizaram estratégias preventivas, garantindo a presença de recursos e exames complementares. O planejamento das equipes de saúde, que se reuniram durante os 10 dias que antecederam o Carnaval, resultou em um atendimento eficiente e tranquilo.

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda também atuou ativamente na distribuindo pulseiras de identificação para facilitar a localização de menores perdidos. Além disso, a Secretaria foi fundamental no combate ao trabalho infantil, com uma operação que resultou na prisão de uma mulher suspeita de aliciar menores. O trabalho da Secretaria, em conjunto com outros órgãos municipais, garantiu a proteção de crianças e adolescentes durante as festividades.

O prefeito Alexandre Martins falou sobre essas ações: “Mais uma vez, Búzios mostrou que é possível conciliar festa, segurança e desenvolvimento econômico. Nosso Carnaval foi um sucesso graças ao trabalho incansável de todas as equipes envolvidas, garantindo uma cidade organizada, segura e acolhedora para moradores e turistas. Os números comprovam o impacto positivo desse evento para nossa economia e reforçam nosso compromisso em continuar promovendo um turismo responsável e sustentável. Parabéns a todos que contribuíram para essa grande realização”, disse o prefeito.