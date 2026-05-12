Carol Midori e Davi Souza assumem cadeira na Câmara dos Vereadores de Cabo Frio

Sessão movimentada nesta terça na Câmara Municipal de Vereadores de Cabo Frio. O dia foi marcado pela posse dos vereadores Davi Souza e Carol Midori, que chegam para reforçar os trabalhos do Legislativo em prol da cidade.

Entre os destaques da sessão, o vereador Alfredo Gonçalves apresentou o projeto que propõe a inclusão da cultura cabo-friense nas escolas municipais, fortalecendo a valorização da história e da identidade da nossa cidade, tema que também contou com contribuições dos vereadores Milton Alencar Júnior, Luis Geraldo Simas de Azevedo e Davi Souza.

A sessão também contou com projetos voltados à saúde, sustentabilidade, inclusão, educação, juventude e assistência social apresentados pelos vereadores André Jacaré, Milton Alencar Júnior, Vagne Simão, Tatá de Tamoios, Jean da Autoescola, Jefferson Vidal e Paulo da Paulana.