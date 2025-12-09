Pular para o conteúdo

Carro da Secretaria de Saúde pega fogo em estacionamento do PAM em Cabo Frio

Jornal de Sábado
IMG_5956

Um carro administrativo da Secretaria de Saúde de Cabo Frio pegou fogo na manhã desta terça-feira (9) ao sair do estacionamento do PAM, na Rua Fagundes Varela, bairro São Cristóvão. Os bombeiros foram acionados rapidamente e controlaram as chamas.

Segundo a Secretaria de Saúde, o incêndio não deixou feridos e não atingiu a unidade de atendimento. 

Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no local para conter o fogo e realizar a limpeza da área.

Apesar do susto, o funcionamento do PAM não foi afetado. As causas do incêndio ainda não foram informadas.

