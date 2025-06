Carros em estado de abandono recebem notificação em Arraial do Cabo

Um carro parado há meses na mesma vaga, sem placas, com pneus murchos, sinais de vandalismo ou até coberto com lona, ocupando espaço e oferecendo riscos à segurança e à mobilidade urbana. Em Arraial do Cabo, esse tipo de abandono nas vias públicas tem data para acabar.

Com base na Lei Municipal nº 1.758, de 2012, a Secretaria de Posturas intensificou as ações de fiscalização e notificação de veículos abandonados. Só do dia 1 de junho até hoje, mais de 20 automóveis foram identificados em situação irregular nas ruas da cidade. Esses veículos foram notificados e serão rebocados pela Secretaria de Segurança Pública para o depósito municipal, caso a retirada não seja feita pelo proprietário dentro do prazo.

Além de organizar o espaço urbano, a medida visa promover segurança e saúde pública, já que veículos abandonados muitas vezes viram focos de proliferação de insetos, acumulam lixo e podem servir como esconderijo para práticas ilícitas.

A Prefeitura reforça que a colaboração da população é fundamental. Denúncias sobre veículos em situação de abandono podem ser feitas diretamente à Secretaria de Posturas, por meio do número (22) 99705-5026.