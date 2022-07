Carteira Nacional do Artesão pode ser renovada no Centro de Informações Turísticas de São Pedro da Aldeia 

Os artesãos de São Pedro da Aldeia agora contam com um ponto fixo para renovação assistida da Carteira Nacional do Artesão. O serviço é oferecido no Centro de Informações Turísticas, às terças e quintas-feiras, das 9h às 17h. Não é necessário agendamento. Para facilitar a renovação do documento, que concede diversos benefícios à categoria, os profissionais da Secretaria Municipal de Turismo foram capacitados pelos técnicos da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ).

A secretária municipal de Turismo, Andrea Tinoco, ressalta que a Carteira Nacional do Artesão é um documento de extrema importância para a categoria. “Oferecer assistência para sua renovação é um serviço importante e um facilitador para os artesãos que vivem aqui e representam tão bem a nossa cidade, além de ser uma oportunidade para estreitarmos o contato entre esta classe e a gestão pública, o que nos possibilita avançar com novas propostas. É uma demanda antiga da categoria, que vem recebendo total apoio tanto por parte do município, quanto da Secretaria Estadual de Turismo”, afirmou.

A Carteira Nacional do Artesão é um documento físico válido em todo o país, que formaliza a atividade artesanal e concede benefícios como a participação em cursos de qualificação, o acesso a microcrédito com condições mais atrativas e participação em exposições, entre outros. O cadastro dos artesãos também é necessário para a implantação de políticas públicas e o planejamento de ações voltadas ao setor.

Na primeira semana de junho, a Secretaria de Turismo promoveu, em parceria com o Governo do Estado, um evento para a emissão e a renovação do documento. Mais de 200 artesãos foram contemplados pela iniciativa. É importante destacar que a emissão de novas carteiras depende da realização de uma curadoria das peças e, por isso, só pode ser feita pelos técnicos da Setur-RJ.

O Centro de Informações Turísticas de São Pedro da Aldeia está localizado na Praça Hermógenes Freire da Costa, no centro da cidade.