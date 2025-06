Cartilha do motorista vai orientar empresas de transporte turístico que trafegam em Arraial do Cabo

A prefeitura de Arraial do Cabo por meio da Secretaria de Turismo lançou a Cartilha do Motorista, um pequeno manual com informações úteis sobre as leis e decretos de trânsito em vigor no município cabista.

O objetivo da cartilha é informar e auxiliar as empresas e os motoristas de transporte turístico (van, micro-ônibus e ônibus), desde a entrada na cidade, qual local autorizado para estacionar e como proceder, além de manter a ordem nas vias públicas.

Os motoristas das empresas que chegam em Arraial do Cabo podem ter acesso ao documento na entrada do pórtico e em breve, o informativo também estará disponível nos Postos de Informações Turísticas no centro da cidade e nos distritos.

A cartilha também contém orientações referentes ao Cadastur e educação ambiental.