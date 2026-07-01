Casa com drogas e artefatos é descoberta pela polícia em São Pedro da Aldeia

Uma operação da Polícia Militar resultou na descoberta de uma casa-bomba utilizada pelo tráfico de drogas no bairro Colinas, em São Pedro da Aldeia, na noite desta terça-feira (30).



A ação foi realizada por equipes do 25º BPM, com apoio do Serviço Reservado (P/2), após informações de inteligência apontarem que o imóvel era usado para armazenar drogas, armamentos e equipamentos da organização criminosa.

Durante as buscas, os policiais apreenderam um grande arsenal de materiais ligados ao tráfico. Foram encontrados 1.838 buchas de maconha, totalizando cerca de 16 quilos da droga, além de 120 pinos de cocaína, 77 baldes de skank, 38 frascos de lança-perfume, 10 granadas artesanais, 23 munições calibre 9 mm, 10 munições calibre.40, três carregadores de pistola, 13 rádios comunicadores, 10 bases para rádios, um drone, uma capa de colete balístico, uma roupa camuflada e uma réplica de fuzil.

Segundo a Polícia Militar, o material seria utilizado por integrantes de uma facção criminosa que atua na região. Apesar da grande apreensão, nenhum suspeito foi encontrado no imóvel durante a operação.

Todo o material foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia (São Pedro da Aldeia), onde a ocorrência foi registrada. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar os responsáveis pelo imóvel e pelo material apreendido.















