Casa da Cultura aldeense estreia nova exposição coletiva a partir de 08 de setembro

A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, no Centro de São Pedro da Aldeia, abre suas portas para uma nova exposição gratuita a partir do dia 08 de setembro. Com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, a mostra coletiva “O Diálogo das Cores: Entre Pinceladas e Traços” apresentará trabalhos produzidos por alunos do estúdio de pintura e desenho fundado pelo artista e professor Carlos Diangelo, da Escola Municipal de Artes Diretora Luiza Maria Leal Mendes. A abertura oficial será realizada na sexta-feira (05/09), às 19h, em um coquetel para convidados.

O secretário de Cultura, Thiago Marques, destacou a importância da nova exposição para à Casa da Cultura. “Após o sucesso da exposição da Aviação Naval, temos a alegria de abrir novamente as portas da Casa da Cultura para mostrar o talento de jovens pintores da nossa cidade. É uma oportunidade para que a comunidade admire a criatividade local, valorize a arte e incentive nossos artistas em formação, especialmente as crianças e adolescentes que estão descobrindo seu potencial artístico”, disse.

Fotos: Arquivo Pessoal

O artista e idealizador da mostra, Diangelo, destacou a importância de conceder espaço a jovens artistas. “No atelier há a interação de várias idades e credos e isso é importante no processo de aprendizagem. A mostra é para que as pessoas possam observar diferentes artistas que estão em processo de desenvolvimento nos estudos”, contou.

A exposição traz o olhar individual de cada artista sobre temas variados. A proposta é dar oportunidade a novos talentos das artes. Participarão da mostra 20 artistas entre adultos, crianças, iniciantes e avançados, com cerca de 50 obras.

A exposição ficará aberta para visitação no período de 08 a 30 de setembro, das 9h às 17h. A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos está localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro de São Pedro.