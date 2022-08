Casa da Cultura de São Pedro da Aldeia apresenta concerto com músico Junior Linhares nesta quarta-feira

A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, em São Pedro da Aldeia, recebe nesta quarta-feira (10/08) mais uma noite de apresentação musical, desta vez sob o comando do músico e cantor Junior Linhares. A atração faz parte do projeto Concerto Musical Gabriel Joaquim, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, e promete animar o público com um repertório especialmente dedicado à Música Popular Brasileira (MPB). O evento tem início às 19h com entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço.

Intitulada “Tributo à MPB”, a proposta do cantor presta homenagem aos clássicos da MPB trazendo um repertório repleto de sucessos de Zé Ramalho, Tim Maia, Djavan, Lulu Santos e Renato Russo, entre outros, além de hits do forró e do reggae/rock brasileiro. “Iremos passear pelo mundo da MPB, executando grandes obras de renomados autores e artistas nacionais. Fico muito feliz de participar desse projeto da Secretaria de Cultura, que é de extrema importância para a população e, principalmente, para nós, artistas locais”, destacou Junior Linhares.

Em São Pedro da Aldeia, o músico foi um dos 10 contemplados no edital de Chamamento Público nº 05/2022 lançado pela Secretaria Municipal de Cultura. O edital abriu inscrições para artistas solo, duplas e bandas para uma série de apresentações musicais na Casa da Cultura. O projeto engloba um total de 16 apresentações que serão realizadas até o final do ano. Os concertos acontecem semanalmente, às quartas-feiras (clique AQUI para conferir o calendário completo).

São oferecidos 60 lugares ao todo, respeitando a capacidade máxima de lotação do espaço. A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro da cidade.

Sobre Junior Linhares

Junior Linhares é músico e cantor há mais de 10 anos. “Aldeense de coração”, como se considera, o artista acumula vasta atuação em São Pedro da Aldeia e na Região dos Lagos, onde se apresenta em bares, restaurantes, festas particulares, boates e casas de eventos. Seu repertório abrange uma variedade de estilos musicais, com destaque para o sertanejo, MPB e pop/rock.

Com seu jeito descontraído, versátil e carismático, suas apresentações levam alegria e entretenimento ao público. Aos 34 anos, o cantor faz sua estreia no projeto Concerto Musical Gabriel Joaquim enaltecendo os clássicos da Música Popular Brasileira (MPB).