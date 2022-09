Casa da Cultura de São Pedro da Aldeia apresenta concerto de MPB com Du Magrão nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (14), a Casa da Cultura de São Pedro da Aldeia vai trazer uma programação especialmente dedicada aos fãs e admiradores da Música Popular Brasileira (MPB). Sob o comando do cantor e violonista Du Magrão, a décima apresentação do projeto Concerto Musical Gabriel Joaquim promete agradar os admiradores do gênero com um repertório de sucessos nacionais. O show acústico está marcado para começar às 19h. A entrada é gratuita e limitada a 60 lugares, respeitando a capacidade de lotação do espaço.

Intitulada “MPB na Aldeia”, a apresentação do músico abrange uma seleção de clássicos

da MPB, que fizeram sucesso nas vozes de artistas como seu Jorge, Lenine, Zeca Baleiro, Djavan e Ed Motta, passando ainda por hits do samba e do pagode nacional. “No concerto, a intenção é levar alegria e boas energias para o público aldeense”, conta Eduardo.

A proposta musical do artista, em formato voz & violão, foi uma das 10 contempladas no edital de Chamamento Público nº 05/2022, lançado pela Secretaria Municipal de Cultura. O processo de seleção pública do Concerto abriu inscrições para artistas solo, duplas e bandas da cidade para uma série de apresentações na Casa da Cultura. Os espetáculos acontecem semanalmente, às quartas-feiras, com cronograma até o mês de novembro.

A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro da cidade.

Sobre Du Magrão

Com 28 anos de carreira artística, o ator, cantor, compositor e violonista Eduardo de Souza (Du Magrão) já protagonizou diversas apresentações em teatros, casas de shows, eventos e festas em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos e em cidades dentro e fora do estado. Morador do município desde o seu nascimento, o artista se orgulha em enaltecer e levar o nome de São Pedro da Aldeia por onde passa.

No melhor estilo voz & violão, o artista faz sua estreia no projeto Concerto Musical Gabriel Joaquim com um show intimista repleto de sucessos da Música Popular Brasileira (MPB).