Casa da Cultura de São Pedro da Aldeia recebe concerto de voz e violão na quarta-feira

A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, em São Pedro da Aldeia, será palco de uma noite dedicada ao violão de concerto na próxima quarta-feira (03/09), às 19h. O músico Jason Martins se apresenta no Concerto Gabriel Joaquim, com o recital “Raízes e Ecos: a memória ibérica no novo mundo”. O programa oferece um panorama sonoro que conecta a tradição espanhola às influências latino-americanas, destacando a riqueza e a versatilidade de um dos instrumentos mais admirados da música mundial. A entrada é gratuita, com lotação limitada a 60 lugares.

O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, acredita que a noite será marcante. “É muito especial poder retomar o Concerto Gabriel Joaquim com mais uma noite musical gratuita e, desta vez, exaltando um jovem violonista da nossa região. Convidamos todos os aldeenses a prestigiar essa apresentação e celebrar conosco a força da música como patrimônio cultural”, disse.

Ao falar sobre a apresentação, Jason destacou o caráter especial do recital. “Será uma homenagem à tradição do violão, com peças que mostram desde a paixão dos mestres espanhóis até a força e a sensibilidade da música latino-americana. Mais do que um concerto, é um convite para o público embarcar nessa jornada musical e se reconectar com melodias que atravessam gerações”, afirmou.

Natural de Campos dos Goytacazes, Jason Martins iniciou seus estudos em 2018 no Centro Musical Josué Marins, onde hoje também leciona, além de atuar como professor particular. O músico integra o Grupo Amadeus desde 2021, participando de cerimônias e eventos na Região dos Lagos. Sua trajetória inclui ainda atuação como professor de música em escolas de Cabo Frio e Arraial do Cabo, participação em cinco edições da Orquestra Online de Violões Novo Horizonte, além de recitais na capital fluminense promovidos pela Associação de Violões do Rio de Janeiro (Av-Rio). Atualmente, é estudante de Bacharelado em Violão pela UNIRIO, na classe do professor Clayton Vetromilla.

O Concerto Gabriel Joaquim é uma iniciativa da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Cultura, que busca democratizar o acesso à música e valorizar artistas locais. A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos está localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro da cidade.