Casa da Cultura de São Pedro da Aldeia recebe Donati Fogaça nesta quarta-feira

O Concerto Musical Gabriel Joaquim segue levando música e entretenimento de forma gratuita para a população de São Pedro da Aldeia. Nesta quarta-feira (13), dando continuidade ao cronograma de apresentações, a Casa da Cultura recebe o cantor Donati Fogaça para mais uma noite recheada de clássicos atemporais, nacionais e internacionais. A programação é realizada pela Secretaria Municipal de Cultura e tem início às 19h. Vale lembrar que a participação do público é sujeita à lotação do espaço.

Intitulada “Noite de Canto na Aldeia”, a proposta do cantor promete encantar o público com um repertório que passeia pelo clássico, popular e erudito, incluindo sucessos da música sacra e do gospel. “Espero deixar a mensagem que a música é universal e traz união entre todos os povos, em todas as épocas, para os que estão sintonizados à energia do amor, da alegria e da luz. Que este concerto possa trazer, com leveza e descontração, uma onda de sentimentos sublimes”, destacou Donati.

Em São Pedro da Aldeia, o músico foi um dos 10 contemplados no edital de Chamamento Público nº 05/2022 lançado pela Secretaria Municipal de Cultura. O edital abriu inscrições para artistas solo, duplas e bandas para uma série de apresentações musicais na Casa da Cultura, mediante pagamento de cachê aos selecionados.

O secretário de Cultura, Thiago Marques, comemorou o sucesso do projeto, que engloba um total de 16 apresentações até o final do ano. “Estamos muito felizes com o retorno positivo que temos recebido do público a cada apresentação do Concerto. Temos muito orgulho desse projeto, que foi lançado justamente para fomentar a arte da música e valorizar os nossos artistas, bandas, músicos, cantores, instrumentistas, que já atuam na cidade e na nossa região. Lembramos mais uma vez a todos que cheguem cedo para garantir uma vaga, já que os assentos são limitados à lotação do espaço”, reforçou Thiago. Ao todo, serão disponibilizados 60 lugares para o público, respeitando a capacidade máxima de lotação da Casa da Cultura.

A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro da cidade. Os espetáculos acontecem semanalmente, às quartas-feiras, com cronograma de shows até o mês de novembro (clique AQUI para conferir o calendário completo).

Sobre Donati Fogaça

O tenor Alex Donati iniciou sua trajetória na Oficina das Artes, em 2002, com o professor Ramiro Rebouças, em Cascavel (PR), onde nasceu. Foi estudante do Conservatório Souza Lima (SP) e da Escola Municipal de Música, em São Paulo. Em 2005, prosseguiu seus estudos com o renomado tenor Benito Maresca. No ano seguinte, ganhou uma bolsa de estudos no Concurso Bidú Sayão, em Belém (PA), onde deu continuidade aos seus estudos internacionalmente, graduando-se pelo Conservatório Nacional de Lisboa, em Portugal. Em 2008, na cidade de Évora (Portugal), recebeu o 1º prêmio no Concurso Nacional da Fundação Calouste Gulbenkian.

No exterior, o músico participou de diversos concursos e festivais em diferentes países, a fim de aprimorar sua performance, passando pela Bélgica, França, Irlanda e Itália. Em 2012, de volta ao Brasil, continuou seus estudos sob a orientação da professora e pianista Isabel Maresca, no Método Speech Level Singing, com o professor Wagner Barbosa, e com o tenor Richard Bauer. Em 2015, iniciou um trabalho com a pianista e coaching vocal, Karin Uzun, para repertório operístico. Também foi professor de musicalização infantil e violão nas Escolas Sementinha da Vida e Allan Kardec, em São Paulo, além de ter atuado como regente do Coral Infantil da Escola Alan Kardec.

Desde 2017, Donati trabalha sob a orientação do professor Cláudio Olliver, com o Método IVA (Institute Vocal Advancement Master vocal Training), e com aplicação técnica e musical com cantores de variados estilos e gêneros, do sertanejo ao erudito. Em 2019, lançou o seu primeiro CD “Sentimento”, promovendo assistência social em benefício da organização humanitária “Fraternidade Sem Fronteiras”.