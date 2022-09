Casa da Mulher Buziana oferece cursos profissionalizantes, capacitação e geração de renda

A Casa da Mulher Buziana inaugurada em poucas semanas pela Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria da Mulher e do Idoso, no Cruzeiro, já conta com mais de 290 mulheres cadastradas.

O local oferece vários cursos de capacitação e geração de renda, oficinas, atendimentos às mulheres vítimas de violência através do Núcleo do CEAM, atendimento da Leao XIII, além do Varal Solidário que tem o objetivo de desenvolver a auto estimas das mulheres conforme necessidade social.

Segundo a secretária da Pasta, Daniele Guimarães, é gratificante oferecer ferramentas necessárias para o empoderamento das mulheres buzianas.

“A Casa da Mulher Buziana foi criada com esse objetivo. Firmamos parcerias com o Sebrae e o Senac, afim de ministrarem cursos profissionalizantes gratuitos para as interessadas. Nosso objetivo é incentivar a autovalorização das mulheres em busca de seus direitos de cidadania”, disse Daniele.

A casa também promove uma vez por mês um evento de exposição dos materiais artesanais fabricados pelas assistidas.

Neste primeiro mês de funcionamento, a Casa da Mulher Buziana está oferecendo os cursos de:

– Capacitação e Empreendedorismo em parceria com o Sebrae, que compreende marketing digital, administração, gestão e geração de renda. Turmas preenchidas e cadastro reserva.

Terças e quintas-feiras – Manhã (8h às 12h) Tarde (13h às 17h).

– Oficina de corte e costura em retalhos. Confecções de bolsas, mochilas, necessaire, entre outros. Duração de três meses.

-Segundas, quartas e quintas-feiras – Manhã (9h às 12) Tarde (13h às 17h)

– Curso de teatro.

Segundas-feiras, da 14h às 17h.

Próximos cursos:

– Idiomas

– Beleza e Bem Estar do Senac

(alongamento de cílios, corte de cabelo, manicure e pedicure, design de sobrancelhas, depilação e maquiagem, auxiliar administrativo, auxiliar de Recursos Humanos).