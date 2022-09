Casa da Mulher Buziana oferece vasto cronograma de atividades e tem sucesso de procura nos cursos

As mulheres do município receberam com muita alegria a Casa da Mulher Buziana. A sede, recém-inaugurada, está localizada no bairro da Rasa e conta com uma estrutura projetada para atender o público feminino residente na cidade.

O objetivo do espaço é acolher, capacitar e impulsionar o empreendedorismo feminino, e para isso a programação de atividades ofertadas é diversificada. A procura pelos cursos oferecidos obteve uma demanda bastante elevada e a média de atendimento diário ultrapassa o limite esperado, o que também é motivo de imensa satisfação.

As alunas já estão participando dos cursos de Empreendedorismo do Sebrae e Corte e Costura. Novas parcerias estão sendo fechadas e em breve terá início o curso de Teatro e capacitação voltada para área da beleza com corte de cabelo, manicure, depilação, design de sobrancelhas e extensão de cílios.

Além dos cursos profissionalizantes, suporte com equipe do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) para as vítimas de violência doméstica, palestras e oficinas que abordam relevantes temas no âmbito que segue desde o empoderamento ao planejamento financeiro, todas as terças-feiras, das 10h às 16h o espaço conta com a emissão gratuita de novos documentos realizada pela Fundação Leão XIII.

As inscrições para o cadastro de reserva devem ser realizadas de forma presencial de segunda a sexta-feira das 08h às 17h na Casa da Mulher Buziana, localizada na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, lote 70, no bairro da Rasa (em frente a Auto Escola da Rasa) e para informações entrar em contato pelo telefone (22) 99850-4194.