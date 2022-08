Casa da Mulher Buziana tem sede inaugurada na Rasa com estrutura especializada para o acolhimento e capacitação de mulheres 

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria da Mulher e do Idoso, inaugurou nesta quarta-feira (24) a sede da “Casa da Mulher Buziana”. O ambiente destinado ao público feminino será uma casa de capacitação profissional e núcleo de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica.

A estrutura do espaço conta com salas adaptadas para a realização de cursos livres e de capacitação profissional, oficinas, brinquedoteca, núcleo do CEAM com acolhimento psicológico de equipe especializada no atendimento as mulheres em situação de vulnerabilidade e violência e também suporte e apoio jurídico.

A partir da próxima semana, a Casa da Mulher Buziana iniciará a parceria com a Fundação Leão XIII, que oferecerá durante todas as terças-feiras, das 10h às 16h, o atendimento gratuito na emissão de novos documentos para as mulheres.

Para a secretária da Mulher e do Idoso, Daniele Guimarães, o momento é de muita alegria e gratificação, pois se trata da concretização de um belo projeto que foi sonhado com muito carinho para oferecer empoderamento e crescimento da mulher: “Esta é mais uma ferramenta de apoio e proteção disponível para as mulheres moradoras no munícipio”, ressaltou.

O prefeito Alexandre Martins destacou a grande conquista para a cidade, haja visto o grande público feminino em Búzios. Para o gestor este modelo deveria se estender também para os demais municípios: “Os objetivos estão aos poucos sendo alcançados. Além da criação de uma secretaria voltada especificamente para os assuntos da mulher e do idoso, agora também o núcleo na Rasa”, declarou.