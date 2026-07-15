Casal argentino fica ferido ao ser atingido por onda enquanto tirava fotos em costão de Búzios

Um casal de turistas argentinos ficou ferido na tarde de terça-feira (14) após ser atingido por uma onda enquanto tirava fotos em um costão rochoso na Ponta da Lagoinha, em Armação dos Búzios.

As vítimas receberam os primeiros socorros no local e foram encaminhadas para o Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a mulher sofreu um corte profundo na perna e precisou passar por sutura. O estado de saúde do homem não foi informado.

O acionamento das equipes de resgate ocorreu por volta das 14h, quando o Corpo de Bombeiros solicitou apoio ao serviço municipal de guarda-vidas para atender à ocorrência.

Antes da chegada dos agentes, pessoas que estavam no local ajudaram a retirar o casal das pedras. Em seguida, os guarda-vidas prestaram os primeiros socorros, e equipes do Corpo de Bombeiros assumiram o atendimento com suporte avançado.

De acordo com a coordenação dos guarda-vidas, a Ponta da Lagoinha é um ponto de contemplação e não é apropriada para banho. O local possui placas que alertam sobre o risco de se aproximar das pedras, principalmente durante períodos de ressaca.

Ainda segundo a coordenação, não havia um guarda-vidas de plantão fixo no local no momento do acidente porque o tempo estava chuvoso. Como a área é de preservação ambiental, não é permitida a instalação de estruturas permanentes de apoio para os profissionais.

A coordenação informou ainda que, durante o verão e em períodos de ressaca, o efetivo de guarda-vidas costuma ser reforçado na região. Nas demais praias da península, o serviço permanece disponível com equipes de plantão.