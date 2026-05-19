Casal de empresários é assaltado dentro de casa em Iguaba Grande

Um casal de empresários foi vítima de um assalto à mão armada dentro da própria residência na manhã desta segunda-feira (18), em Iguaba Grande. O imóvel fica no bairro Canellas City. Segundo a Polícia Civil, dois criminosos invadiram a casa pouco depois da chegada das vítimas, que haviam retornado de um evento em Nova Friburgo durante a madrugada.

De acordo com a polícia, o casal atua no ramo de eventos. As vítimas teriam chegado em casa por volta das 8h, após deixarem funcionários em diferentes pontos da cidade. Cerca de dez minutos depois, os assaltantes entraram na residência e anunciaram o roubo.

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação criminosa. Nas gravações, uma das vítimas aparece entrando em luta corporal com um dos assaltantes durante o crime.

Ainda segundo a Polícia Civil, foram levados cerca de R$ 10 mil em dinheiro, valor que seria proveniente das vendas realizadas no evento, além de um telefone celular. Após o crime, os suspeitos fugiram.

A investigação trabalha com a hipótese de que os autores tenham recebido informações privilegiadas sobre o horário de chegada das vítimas e sobre a quantia em dinheiro transportada pelo casal.

A Polícia Civil informou que equipes realizam buscas por imagens de câmeras de segurança da região e que testemunhas já começaram a ser ouvidas para auxiliar na identificação dos envolvidos.