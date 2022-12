Casal de idosos e instalador de alarme são feitos reféns em Saquarema

Um casal de idosos e um instalador de alarme de segurança foram feitos reféns por criminosos entre a tarde de domingo (4) e a madrugada desta segunda-feira (5) em Jaconé, em Saquarema.

Segundo a Polícia Civil, a esposa do instalador notou que ele estava demorando mais do que o normal para voltar para casa. Ela então procurou o DPO de Jaconé e acompanhou os policiais até a casa onde o marido ia fazer o serviço.

Chegando no local, ela chamou no portão e os criminosos fugiram do local levando alguns pertences do imóvel e o carro do casal.

Houve troca de tiros com a polícia militar, mas os homens conseguiram fugir.

De acordo com o depoimento das vítimas, os homens estavam encapuzados e com luvas. Eles amarraram o casal e o funcionário e roubaram diversos objetos da casa. Na fuga, os criminosos deixaram o veículo usado por eles para trás.

Outros casos na cidade

Essa não é a primeira ocorrência deste tipo registrada na cidade. De acordo com a Polícia Civil, uma quadrilha organizada já realizou pelo menos cinco roubos com reféns nos últimos dias.

Segundo a polícia, os criminosos escolhem casas grandes, geralmente com mais de um veículo na garagem. Ainda segundo as investigações, nos quintais onde há cachorros, eles usam sonífero para adormecer o animal.

A orientação da 124ª DP é para que a população fique atenta ao entrar em casa e que a qualquer suspeita acione a polícia pelo WhatsApp da delegacia, no número (22) 99204-0026.