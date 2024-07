Casal é morto e jogado dentro de cisterna em Cabo Frio

By

Um casal foi assassinado e encontrado morto em uma cisterna, na Rua do Pomar, no bairro do Jacaré, em Cabo Frio.

As vítimas foram identificadas como Orlando Agapito Rodrigues, de 56 anos, e Claudete Almeida dos Santos, de 66 anos.

De acordo com informações da polícia, a descoberta foi feita pelo irmão de uma das vítimas, que suspeitou, após não conseguir contato com o casal. Ao arrombar a casa, o homem acabou encontrando um cenário de violência, com marcas de sangue espalhadas e a residência completamente revirada.

O homem acionou a Polícia Militar, que esteve no local e encontrou os corpos em uma cisterna.

Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado na 126ª DP da cidade.