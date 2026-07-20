Casal é preso em São Pedro da Aldeia com drogas escondidas em tanque de combustível de um carro

Um casal foi preso na madrugada desta segunda-feira (20) após uma operação conjunta das forças de segurança resultar na apreensão de 9 quilos de drogas escondidos no tanque de combustível de um carro, em São Pedro da Aldeia.

A ação foi coordenada pela Delegacia da Polícia Federal de Macaé, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do 25º Batalhão da Polícia Militar.

Segundo a polícia, a operação teve como objetivo identificar, monitorar e interceptar rotas utilizadas pelo tráfico interestadual de drogas entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Durante o cumprimento do planejamento operacional, equipes realizaram a abordagem de um veículo e, durante a revista, encontraram um compartimento adaptado no tanque de combustível, onde estavam escondidos cinco quilos de crack e quatro quilos de pasta base de cocaína.

Além dos entorpecentes, os policiais apreenderam três celulares e o automóvel utilizado pelo casal.

Os dois suspeitos foram encaminhados, juntamente com todo o material apreendido, para a Delegacia da Polícia Federal em Macaé, onde permaneceram presos por tráfico de drogas.