Casal é preso em São Pedro da Aldeia com drogas escondidas em tanque de combustível de um carro

Jornal de Sábado
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Um casal foi preso na madrugada desta segunda-feira (20) após uma operação conjunta das forças de segurança resultar na apreensão de 9 quilos de drogas escondidos no tanque de combustível de um carro, em São Pedro da Aldeia.

A ação foi coordenada pela Delegacia da Polícia Federal de Macaé, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do 25º Batalhão da Polícia Militar. 

Segundo a polícia, a operação teve como objetivo identificar, monitorar e interceptar rotas utilizadas pelo tráfico interestadual de drogas entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Durante o cumprimento do planejamento operacional, equipes realizaram a abordagem de um veículo e, durante a revista, encontraram um compartimento adaptado no tanque de combustível, onde estavam escondidos cinco quilos de crack e quatro quilos de pasta base de cocaína. 

Além dos entorpecentes, os policiais apreenderam três celulares e o automóvel utilizado pelo casal. 

Os dois suspeitos foram encaminhados, juntamente com todo o material apreendido, para a Delegacia da Polícia Federal em Macaé, onde permaneceram presos por tráfico de drogas.

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