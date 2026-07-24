Casal rende taxista durante corrida e rouba dinheiro em São Pedro da Aldeia

Um taxista foi vítima de um assalto durante uma corrida na noite do dia 10 de julho, em São Pedro da Aldeia. O caso ganhou um novo desdobramento nesta quarta-feira (22), quando imagens relacionadas ao crime foram entregues às autoridades e passaram a integrar a investigação da Polícia Civil.

Segundo o registro de ocorrência, um homem e uma mulher embarcaram no veículo em um ponto de táxi na Avenida Nossa Senhora da Assunção, no Centro de Cabo Frio, solicitando uma corrida para São Pedro da Aldeia.

Durante o trajeto, o casal passou a ordenar mudanças no percurso até levar o motorista para um local isolado, no bairro Porto da Aldeia.



De acordo com o taxista, ao chegarem ao destino indicado pelos suspeitos, o homem anunciou o assalto, mandando que ele desligasse o carro e apagasse os faróis.

Ao mesmo tempo, a mulher encostou um suposto revólver na nuca da vítima.

Ainda conforme o relato, os criminosos disseram que queriam apenas o dinheiro e o celular. Cerca de R$ 100 foram roubados, mas o aparelho telefônico permaneceu com o motorista após ele implorar para não perdê-lo.

Após o crime, o casal fugiu a pé em direção à Estrada do Boqueirão.

O motorista pediu ajuda a moradores da região e registrou a ocorrência na 125ª Delegacia de Polícia (São Pedro da Aldeia).