Caso de Secretário de Posturas de Arraial do Cabo, morto a tiros em Iguaba Grande, tem nova audiência de instrução e julgamento

Caso de Secretário de Posturas de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, morto a tiros em Iguaba Grande em junho de 2023, passou por nova audiência de instrução e julgamento nesta quarta-feira (29).

Em manifestação, familiares e amigos se reuniram em frente ao fórum de Iguaba Grande, onde aconteceu a audiência, com cartazes pedindo justiça.

Segundo a advogada da família, como resultado da audiência, foi requerida pelo Ministério Público a perícia do veículo envolvido e os prontuários médicos das vítimas e do réu. O juíz decidiu pela continuidade da prisão preventiva do réu Alfredo dos Santos Júnior. Em relação ao filho dele, foi decidido pela continuidade da apresentação a cada dois meses na comarca de Iguaba grande.

De acordo com a advogada, ao que tudo indica, o juíz vai abrir o processo para alegações finais e futura sentença ou abrir para o tribunal do júri, ainda não há certeza.

“Essa é uma audiência de instrução e julgamento, espero que seja a última, a família já anseia pela justiça há muito tempo. Eu posso dizer que, infelizmente, o réu não vai estar presente. Vai ser uma audiência on-line feita pelo computador onde o juiz vai fazer as perguntas e o promotor e a assistência de acusação que sou eu. Tudo é conduzido de forma preliminar. Pode ser que a sentença não saia ainda hoje, que ele marque uma data de audiência próxima ou que ele marque uma data pra prolação de sentença. A gente não tem essa certeza ainda, infelizmente”, disse a advogada Lílian Brasil.