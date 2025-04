Castramóvel chega em Cabo Frio na próxima semana

Castrações gratuitas até sábado (5) em Tamoios Próxima parada: Praça de São Cristóvão

A partir de terça-feira (8/04)

Inscrições: castramaisrj.com.br

Só se inscreva se tiver certeza que vai levar o pet! Evite ocupar a vaga de outro bichinho.

Regras importantes:

Atendimento das 8h às 14h

Animais entre 6 meses e 7 anos

Jejum total de 8h (sem comida e água)

Fêmeas no cio, prenhas ou amamentando não serão atendidas

Levar cópia do RG, CPF e comprovante de residência

Se outra pessoa for levar, precisa de autorização por escrito

Pets saem microchipados e com medicação pós-cirurgia

Desde março, mais de 4 mil animais foram castrados em Tamoios! Agora é a vez do 1º distrito continuar cuidando da nossa fauna com carinho e responsabilidade.