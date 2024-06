Cavalo é resgatado dentro de vala em Arraial do Cabo

By

Nesta quarta-feira (5), após receber denúncia de que havia uma animal ferido dentro de uma vala na pedreira situada na Praia do Pontal, a equipe da Apreensão de Animais, juntamente com a SEMUSP e GMAC se deslocaram até o local e por meio da força tarefa de cinco homens conseguiram resgatar o animal com vida.

A operação durou cerca de 1h40, o cavalo foi devolvido ao dono, as equipes o orientaram sobre cuidados com o animal como mantê-lo em local confinado, e continuar com uso de medicamentos anti-inflamatórios. A multa só é aplicada quando o animal é apreendido, solto nas ruas, rodovias e logradouros públicos.