Cavalo fica com pata presa em fenda de ponte em rodovia de Cabo Frio

Uma cena chamou a atenção de motoristas e pedestres que passavam pela Ponte Deputado Wilson Mendes, que liga as cidades de Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, na tarde desta terça-feira (25). Um cavalo ficou com a pata traseira presa em uma fenda da rodovia, que fica entre duas placas de asfalto.

O incidente ocorreu por volta das 15h30 deste sábado (25) durante uma cavalgada. Vários animais estavam passando pelo local no momento, mas um deles não conseguiu seguir viagem e, já com a pata presa, chegou a se deitar no acostamento.

Cavaleiros e pessoas que passavam pela ponte tiveram que ajudar o dono do animal a soltá-lo. Tudo ocorreu na faixa da direita da pista, sentido São Pedro, chegando no bairro Ponta do Ambrósio.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), responsável pela ponte, que “lamenta o incidente e informa que já acionou a empresa responsável pela reconstrução do pavimento na RJ-140 para verificar a junta de dilatação da ponte e, caso seja constatado algum problema, o reparo será realizado”.