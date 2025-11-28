Cavalo-marinho-de-focinho-longo volta a ser registrado em Búzios após anos de queda populacional

O cavalo-marinho-de-focinho-longo voltou a ser registrado em Armação dos Búzios, após anos de queda populacional. Entre maio e novembro, o monitoramento identificou cerca de dez animais por km² nas praias dos Ossos e João Fernandes. Nesta semana, o Projeto Cavalos-Marinhos – Transformar para Conservar ampliou as ações para a praia da Tartaruga.

Segundo a coordenadora do projeto que completa 23 anos, Natalie Freret-Meurer, a retomada pode estar ligada às ações de educação ambiental que vêm aumentando a conscientização de moradores e turistas.

“As nossas pesquisas já mostraram cerca de 16 cavalos-marinhos por km² na região de Búzios e esse dado declinou 70% nos últimos 15 anos. Hoje a gente consegue ver essa população se reestruturando novamente”, afirma.

Em Arraial do Cabo, o acompanhamento da espécie também foi retomado após quatro meses de pausa. O trabalho ocorre em pontos de mergulho como Cardeiro, Ilha de Porcos e praia do Forno, e conta com apoio da Petrobras pelo Programa Petrobras Socioambiental.

A equipe reforça que a região enfrenta forte pressão turística e que as populações de cavalos-marinhos diminuíram 20% nos últimos 10 anos.

Sobre o Projeto

O Projeto Cavalos-Marinhos atua em todo o estado associando pesquisa, conservação e educação ambiental. Nos últimos dois anos, seis regiões foram monitoradas mensalmente, mais de 100 pescadores receberam orientações e 20 oficinas capacitaram mulheres caiçaras, jovens, professores e agentes ambientais.

A equipe realiza estudos genéticos e comportamentais para definir áreas prioritárias de preservação e desenvolve ações comunitárias que reforçam a proteção da espécie, ameaçada por poluição, perda de habitat e pesca acidental.