Celebração de Corpus Christi terá interdições temporárias no trânsito em Cabo Frio

O trânsito de Cabo Frio terá alterações temporárias nesta quinta-feira (4) em razão da programação de Corpus Christi. As interdições começam às 5h e seguem até o fim das celebrações, que incluem a tradicional confecção dos tapetes de sal, missas solenes e procissões em diferentes regiões da cidade. As mudanças ocorrerão nos bairros Centro, Jardim Esperança, São Cristóvão e Tamoios.

No Centro, a confecção dos tapetes começa às 6h, na Avenida Nossa Senhora de Assunção, no entorno das Praças Porto Rocha e Dom Pedro II. As produções serão montadas no trecho entre a Rua Bento José Ribeiro e a Avenida Nilo Peçanha, seguindo pela Avenida Nossa Senhora da Assunção e retornando pela mesma via até a Rua Major Belegard, nas proximidades da Biblioteca Pública Municipal Walter Nogueira. O trânsito será interditado a partir do início da Rua Silva Jardim, no Largo Santo Antônio.

Durante o período de bloqueio, os motoristas que desejarem acessar o Centro deverão utilizar rotas alternativas, como a Rua João Pessoa e a Avenida Teixeira e Souza. Já quem vem do bairro Passagem deverá acessar a Travessa Nações Unidas, em direção ao Boulevard Canal. A programação inclui missa solene às 16h, procissão às 17h30 e apresentação musical em seguida.

No domingo (7), haverá nova interdição no mesmo trecho, das 10h às 17h, para o encerramento da programação na Praça Porto Rocha.

Em São Cristóvão, a procissão passará pelas imediações da Paróquia São Cristóvão. Haverá interdições na Avenida Lacy Gomes da Costa e nos acessos às ruas Marquês de Olinda, Independência, Almirante Tamandaré e Vinte e Cinco de Dezembro.

Já em Tamoios, as atividades acontecerão em Aquarius, nos arredores da Paróquia São Pedro e São Paulo. O trânsito será interrompido das 7h às 19h nas ruas Torre Eiffel e Bela Vista durante a montagem dos tapetes e a realização da procissão, prevista para começar às 17h.

Diferente das outras, a marcação dos tapetes no Jardim Esperança terá início às 22h de quarta-feira (3). A montagem será realizada a partir das 7h de quinta-feira, na Rua David Garcia da Rocha, entre a Avenida Ézio Cardoso da Fonseca e a Rua Manoel Silva Franco Oliveira. O local permanecerá interditado até o término da procissão e da missa, prevista para as 16h.

Ao longo do dia, equipes da Guarda Civil Municipal estarão nos locais orientando motoristas e pedestres e organizando o fluxo de veículos.

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública orienta os condutores a evitarem as áreas afetadas pelos eventos e optarem por rotas alternativas sempre que possível.