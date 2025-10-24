Cemitério Santa Izabel, em Cabo Frio, passa por manutenção para o Dia de Finados

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, realizou uma série de intervenções no Cemitério Santa Izabel em preparação para o Dia de Finados.

Os trabalhos incluíram a manutenção dos portões, pintura dos bancos e do muro, desobstrução da rede de esgoto e uma grande limpeza em todo o espaço. A equipe também realizou a poda das árvores, trocou todas as fechaduras, consertou os aparelhos de ar-condicionado e reformou os banheiros masculino e feminino. A iluminação do local foi totalmente restabelecida.

O secretário de Serviços Públicos, Jefferson Vidal, destacou o empenho da equipe na preparação dos cemitérios para a data.

“Todos os cemitérios da cidade estão preparados para receber os familiares que virão prestar suas homenagens aos seus entes queridos nesse Dia de Finados. Trabalhamos duro para deixar tudo ajeitado. O nosso máximo respeito a todas as famílias cabo-frienses nessa data tão importante e repleta de lembranças”, afirmou.