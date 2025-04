Centro de Capacitação de Iguaba Grande inicia mês de maio com diversos workshops para a população

O Centro de Capacitação de Lahylton César Santana Neves está iniciando mais uma oportunidade para quem busca aprimorar habilidades e investir no próprio negócio. Estão abertas as inscrições para o Workshop de Bolos Caseiros, que será conduzido pela professora Regininha Cake, referência na área de confeitaria artesanal.

A oficina será realizada no próprio Centro de Capacitação e promete ensinar técnicas práticas para o preparo de bolos tradicionais, trazendo dicas de receitas, métodos de conservação e sugestões de apresentação dos produtos, em dois turnos: de 8h30 às 12h, e de tarde, de 13h30 às 16h30. As vagas são limitadas, e o público-alvo inclui desde iniciantes até quem já atua na área e busca atualizar ou diversificar o cardápio.

“Estou muito animada em compartilhar os meus conhecimentos e experiências com todos que se inscreverem no workshop. Durante o curso, vou ensinar não apenas as receitas, mas também truques e técnicas para garantir que cada bolo seja perfeito. Meu objetivo é que os participantes saiam não só com novas habilidades, mas também com a confiança para colocar a mão na massa e, quem sabe, transformar isso em uma nova fonte de renda”, comentou a professora, Regininha.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas online, por meio do formulário disponível no site iguaba.rj.gov.br. No ato da inscrição, os interessados deverão escolher a data e o turno desejados. É importante lembrar que, no dia da aula, os alunos deverão apresentar documento de identidade e comprovante de residência.

A iniciativa integra o calendário de ações do equipamento para incentivar a qualificação profissional e fomentar o empreendedorismo local, gerando novas oportunidades de renda para os moradores.

“Estamos com um cronograma muito especial para este mês. Vamos iniciar com o Workshop de Bolos Caseiros, e, na sequência, teremos também capacitações em Massoterapia, Modelagem e Costura, além do curso de Corte de Cabelo. Nosso objetivo é oferecer conhecimento acessível e de qualidade para fortalecer o empreendedorismo e ampliar as oportunidades de geração de renda para a população de Iguaba Grande”, explicou a coordenadora, Elizeth Peixoto.