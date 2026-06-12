Centro-Dia de Cabo Frio faz exposição de bandeiras da Copa confeccionadas com tampinhas de garrafa

Após dois meses de planejamento, arrecadação de materiais e montagem, o Centro-Dia, instituição de acolhimento diurno para pessoas idosas e pessoas com deficiência em situação de dependência, em Cabo Frio, concluiu a exposição das bandeiras dos 48 países participantes da Copa do Mundo. O trabalho foi realizado pela equipe técnica e pelos assistidos da unidade, que participaram de todas as etapas do processo criativo.

A primeira bandeira confeccionada foi a do Japão, escolhida por sua simplicidade. A partir dela, a equipe passou a acreditar na viabilidade de concluir o projeto. O principal desafio foi arrecadar tampinhas de garrafa, especialmente nas cores branca e vermelha, que tiveram maior demanda.

Segundo o facilitador de Artes, Wallace Neves, a instituição está sempre aberta ao recebimento de materiais para utilização nas oficinas e atividades desenvolvidas com os usuários.

“Utilizamos diversos materiais recicláveis nas oficinas e projetos com os assistidos, que participam ativamente desde a fase de criação. Foram eles que desenharam essas bandeiras. Temos vários novos projetos artísticos em planejamento e vocês ainda vão se surpreender”, afirmou.

O Centro-Dia está localizado na Avenida Victor Rocha, nº 100, Parque Burle. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, com capacidade para atender até 60 pessoas. Atualmente, 56 usuários estão cadastrados.

Para a secretária de Assistência Social, Camila Saraiva, a exposição vai além da representação dos países participantes da competição, evidenciando também as habilidades desenvolvidas pelos assistidos durante a atividade.

“Cada tampinha utilizada neste projeto representa muito mais do que um material reciclável. Nossos usuários do Centro-Dia PCD transformaram criatividade, trabalho em equipe e consciência ambiental em belas bandeiras dos países participantes da Copa do Mundo. A iniciativa estimula a coordenação motora, a socialização e a valorização das capacidades de cada pessoa, demonstrando que a inclusão também é construída por meio da arte, da cultura e da sustentabilidade”, destacou.