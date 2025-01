CFCVB integra nova Diretoria Executiva do Condetur

A nova Diretoria Executiva do Condetur (Conselho de Desenvolvimento Turístico da Costa do Sol), eleita por unanimidade no dia 22/01, é formada por Marco Navega, presidente reeleito, tendo a vice-presidência composta por Maria Inês Oliveros, presidente do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau (iniciativa privada), e Thomas Weber, secretário de Turismo de Búzios (iniciativa pública). A eleição aconteceu no auditório da Associação Comercial e Industrial de Macaé (ACIM).

A nova diretoria, que seguirá à frente do órgão por dois anos (2025/2027), é formada, ainda, por Marco Antônio Simas (secretário titular), Paulo Cesar dos Santos (secretário suplente), William Salvador (tesoureiro titular), Ygor de Souza (tesoureiro suplente), Davi Barcelos (diretor técnico titular) e Arnaldo Mattoso (diretor técnico suplente).

“Vamos continuar desenvolvendo os projetos em prol da Costa do Sol precisa. Para isso, precisamos unificar ações, aproximar municípios, diminuir as diferenças entre eles e criar um ambiente propício para as atividades do turismo”, comentou Navega, que preside o Condetur desde 2019.

Marco Navega destacou os próximos passos do Condetur. “Temos sete projetos para a avaliação no Ministério do Turismo. Dois estão para acontecer agora. Os ‘Jogos de Praia da Costa do Sol’, previstos para o final de março e início de abril, serão realizados em cinco cidades diferentes, somando 45 dias de atividades. O segundo projeto é um Curso de Capacitação feito em parceria com o Ministério do Trabalho, que irá atender 700 pessoas na Costa do Sol. A ideia é que elas atuem nos meios de hospedagem e nos meios de alimentação”.

Treze cidades da Costa do Sol fazem parte do Condetur. São elas: Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Carapebus, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Quissamã, Maricá, Macaé, Rio das Ostras, Saquarema e São Pedro da Aldeia.