Charitas, em Cabo Frio, recebe exposição com bonecos gigantes da Brincareta

A Casa de Cultura José de Dome, o Charitas, continua em clima de Carnaval, com o início de uma exposição com os bonecos gigantes que participaram dos desfiles do bloco Brincareta, pelas ruas do Centro de Cabo Frio e de Tamoios. Aberta ao público até o próximo dia 14 de março, a mostra conta com dez peças, que representam personalidades cabo-frienses.

Parte dos bonecões foi reformada pelos artistas José Facury e Tânia Arrabal, com o auxílio de outros três bonequeiros, após ficar abandonada, desde 2017, em um dos galpões da Morada do Samba. O restauro das peças, que são patrimônio do município, permitiu que o bloco desfilasse pela primeira vez em sete anos, no último Carnaval.

Neste ano, as personalidades homenageadas pela Brincareta foram: Augustinho Mergulhão, Palhaço Chupeta, Paulo Gil, Zé Barbosa, Amena Mayall, Bebela, Dr. Sérgio, Nogueirinha e Ercília. Na retomada de uma antiga tradição da cidade, os bonecões encantaram foliões de todas as idades, embalados por um time de músicos locais.

“Acho que uma característica dessa gestão é a valorização do patrimônio cultural que o município já possui. Não adianta trazer propostas de novos projetos se a gente não valoriza o que a gente já tem. Acho que a questão da restauração dos bonecos da Brincareta é importantíssima não só pelo restauro da obra em si, mas também pelo resgate da tradição do bloco de bonecos e da Brincareta nas ruas, com famílias e crianças. Isso é o mais importante e o que a gente deixa como legado”, enaltece a diretora do Charitas, Taz Mureb.

A Casa de Cultura José de Dome – Charitas fica na Avenida Teixeira e Souza, 855, no Centro de Cabo Frio. O espaço cultural funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; e aos sábados, das 14h às 18h.

A origem da Brincareta

O projeto da Brincareta surgiu em 1999, sendo realizado pela primeira vez em 2000, da proposta do teatrólogo e cenógrafo José Facury, que junto a outros bonequeiros e artistas tradicionais de Cabo Frio, confeccionou e deu vida a uma manifestação popular, em que trinta e sete bonecões, arrastavam milhares de famílias e foliões de todas as idades pelas ruas.

A proposta é a valorização do artesanato bonequeiro, tendo como referência o carnaval de Olinda (Pernambuco), que atrai milhares de foliões embalados pelo frevo, característica musical forte na localidade.