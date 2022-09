Charles é o novo rei do Reino Unido

Após a morte da Rainha Elizabeth II, aos 96 anos, nesta quinta-feira, dia 08, Charles Philip Arthur George, o príncipe de Gales, alcançou o último degrau na sucessão do trono do Reino Unido.



A partir de agora, ele irá assumir a coroa já nesta sexta-feira, dia 09, de acordo com a operação London Bridge (plano que incluía preparativos para o falecimento da rainha e posse do então príncipe).

Charles nasceu no Palácio de Buckingham às 21h14 de 14 de novembro de 1948. Como herdeiro do trono britânico, recebeu inúmeros títulos de nobreza.



O mais importante deles, antes da coroa, foi o título de Príncipe de Gales, criado para o herdeiro do trono britânico em 1969. Com a morte do pai, o príncipe Philip, Charles também herdou o título de Duque de Edimburgo.

Herdeiros do rei

Charles tem dois filhos com a primeira mulher, princesa Diana, e cinco netos. Os filhos são: o príncipe William, nascido em 21 de junho de 1982, e o príncipe Harry, nascido em 15 de setembro de 1984.

Os netos são George, Charlotte e Louis, filhos de William e Kate Middleton; e Archie e Lilibet Diana, filhos de Harry e Meghan.

Longa espera

Atualmente com 74 anos, Charles tinha apenas três quando a mãe se tornou rainha, onde ficou por sete décadas seguintes.

Para auxiliá-lo na empreitada assumir o trono, Charles conta com a ajuda de Camilla, com quem se casou em 2005. Apontada como amante enquanto o atual rei era casado com Diana, ela foi vista como vilã por vários anos.

Ele e a esposa foram consagrados recentemente por uma carta de Elizabeth II, que expôs o desejo de que, quando Charles subir ao trono, Camilla suba junto, como rainha consorte.