Chefe do Comando Vermelho em Belo Horizonte é preso escondido em Cabo Frio

O chefe do tráfico de drogas da região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG), foi presa nesta quarta-feira (3) em Cabo Frio. O homem, de 37 anos, apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho, estava foragido da Justiça e foi localizado após uma operação conjunta entre as polícias civis de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

A prisão ocorreu na Estrada do Guriri, após um trabalho de monitoramento realizado pelo Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), da Polícia Civil de Minas Gerais, em parceria com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio.

Segundo as investigações, o suspeito é considerado uma das principais lideranças do tráfico na comunidade Vila Mãe dos Pobres, em Belo Horizonte.

Informações levantadas pelos setores de inteligência apontavam que ele estava escondido em Cabo Frio para fugir das autoridades.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da 126ª DP realizaram uma campana nas proximidades do imóvel onde o investigado estaria hospedado após receberem informações de que ele retornaria de Minas Gerais.

Por volta do meio-dia, os policiais identificaram o suspeito transitando pela Estrada do Guriri e efetuaram a abordagem.

Após a prisão, o homem foi encaminhado para a delegacia e permanece à disposição da Justiça.

As investigações destacam que a captura foi resultado do compartilhamento de informações entre a Agência de Inteligência do Denarc, a DRE e a 126ª DP de Cabo Frio. As corporações ressaltaram que a integração entre os estados foi fundamental para localizar e prender o foragido.

A operação faz parte das ações de combate ao tráfico de drogas e às organizações criminosas, com foco na identificação e captura de integrantes considerados de alta relevância para as facções.