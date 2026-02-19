Chefe do tráfico em Belford Roxo é preso em passeio de barco na Ilha do Japonês, em Cabo Frio

A Polícia Militar prendeu, nesta quarta-feira (18), um dos apontados como chefes do crime organizado em comunidades de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Marbem Gomes de Souza Junior, de 27 anos, foi localizado durante um passeio de barco nas imediações da Ilha do Japonês, em Cabo Frio.

Segundo a corporação, o criminoso era considerado uma das lideranças nas comunidades do Parque Floresta, Caixa D’Água, Casinhas e Morro da Galinha, em Belford Roxo. Ele estava foragido da Justiça pelo crime de roubo.

A prisão foi realizada em uma ação integrada da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar, do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) e do 25º BPM (Cabo Frio). De acordo com a PM, os agentes monitoraram o suspeito aproveitando dias de sol na orla da ilha e fizeram a abordagem com apoio de motos aquáticas.

Marbem foi detido durante o passeio de barco e levado para a 126ª DP, onde o caso foi registrado.

Anotações por homicídio e roubo

Ainda segundo a polícia, ele tem sete anotações criminais por homicídio e roubo. Além de atuar em Belford Roxo, Marbem também seria responsável por articular a expansão territorial de sua facção criminosa para os estados de Alagoas e Pernambuco.

Em janeiro de 2020, o suspeito foi ferido em um confronto com forças de segurança em Recife. De acordo com a PM, ele foi socorrido por familiares para um hospital em Maceió, capital de Alagoas, onde acabou localizado e preso à época.