De sexta (25) a domingo (27), a Praça do Moinho vira o ponto de encontro do Festival do Marisco e Crustáceos.

????️ Vai ter camarão, lula, peixe e muito mais: yakisoba, ceviche, pastel, croquete, marisco à dorê e à marinheira. Tudo a R$ 35!

E claro, tem música pra embalar:

Sexta, 21h – Michele Rosa

Sábado, 16h – Rubinho Oliveira | 20h – Pagodeando

Domingo, 16h – Ju Feliciano | 20h – Raylane Mendes

Funcionamento:

Sexta: 18h às 00h

Sábado e domingo: 12h às 00h