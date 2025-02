Chilenos entram em área dominada pelo tráfico em Cabo Frio e tem carro baleado

Na madrugada deste domingo (02), uma família de turistas chilenos foi atacada por traficantes de drogas ao entrar, sem saber, em uma área dominada por criminosos no bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio.

O casal e dois filhos adolescentes chegaram ao Brasil no mesmo dia e foram com um carro alugado para Búzios , onde reservaram uma hospedagem. Ainda de acordo com a reportagem, eles utilizaram o Waze pois não conhecem a região. O problema é que o trajeto sugerido pelo aplicativo os levou a uma área controlada por criminosos conhecida como “Flexeira”.

“Eles estavam fortemente armados”, comentou uma das vítimas ao jornal local. Os criminosos deram ordem para que o veículo parasse. Assustado, o motorista acelerou, momento em que os bandidos abriram fogo contra o carro.

Um dos disparos atingiu a lataria do veículo. Ninguém se feriu.