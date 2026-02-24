Chuva forte atinge Araruama: parte de teto da UPA desaba

Parte do teto da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica de Araruama, desabou na tarde desta segunda-feira (23), após as fortes chuvas que atingiram o município.

A Secretaria de Saúde informou que acionou a empresa responsável para realizar os reparos imediatos. Enquanto isso, o atendimento foi transferido temporariamente para a UPA adulta da cidade, a fim de garantir a assistência e a segurança dos pacientes.

Apesar do transtorno, ninguém ficou ferido, segundo a Secretaria de Saúde Municipal.

Desde o início do temporal, agentes da Defesa Civil de Araruama atuam em campo com vistorias técnicas, monitoramento contínuo e acompanhamento de áreas com histórico de alagamentos, com o objetivo de reduzir riscos e prestar apoio à população.





De acordo com a superintendente da Defesa Civil, Sheila Mendes, o volume de chuva foi elevado em curto intervalo de tempo. Segundo ela, um núcleo de precipitação intensa foi registrado em aproximadamente uma hora, exigindo atuação preventiva e estado de prontidão das equipes.

O município informou que publicou comunicados oficiais orientando moradores sobre os cuidados durante o período de chuva, reforçando a necessidade de atenção aos alertas.

A Defesa Civil segue operando em regime de monitoramento permanente, com equipes mobilizadas para atendimento de ocorrências e ações preventivas.

Paralelamente, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos mantém trabalhos de limpeza e dragagem do Rio Mataruna, considerados fundamentais para evitar transbordamentos. As intervenções incluem a retirada de plantas aquáticas, como gigogas, e a desobstrução do leito do rio, principalmente na região da Ponte do Rio Mataruna, para melhorar o escoamento da água.

Na operação, são utilizados uma escavadeira, duas retroescavadeiras e quatro caminhões.

A Prefeitura orienta que a população permaneça em locais seguros, evite atravessar áreas alagadas e não busque abrigo sob árvores durante as chuvas, enquanto as equipes continuam mobilizadas para reduzir os impactos do temporal.