Chuva forte provoca alagamentos em Cabo Frio após obras de drenagem

Cabo Frio registrou chuva moderada a forte na noite de domingo (23). Entre 17h50 e 19h27, o acumulado chegou a 15,7 milímetros, causando pontos de alagamento em diferentes áreas da cidade, inclusive em locais que passaram recentemente por obras de drenagem.

Na Avenida Júlia Kubitschek, moradores contaram que houve acúmulo de água mesmo após as intervenções no sistema de escoamento. Eles afirmam que o alagamento foi menor do que antes das obras, mas ainda gerou transtornos.

Outros pontos também ficaram alagados, como trechos da Avenida do Contorno e do bairro Braga.

Na Rua Nossa Senhora Aparecida, uma moradora relatou que a via ficou tomada por água suja, lixo e esgoto. Segundo ela, o problema teria sido causado pelo entupimento de bueiros na Travessa Formosa e na Rua Formosa. A moradora também alertou para os riscos enfrentados por motoristas e motociclistas que passam pelo local.

A Defesa Civil informou que não houve registro de desalojados ou desabrigados e que segue monitorando áreas com histórico de alagamentos.

Segundo o município, o resultado reforça a eficácia das intervenções realizadas e mostra que as melhorias já aumentaram a capacidade de escoamento naquele trecho. A prefeitura afirmou ainda que segue trabalhando para reduzir a ocorrência e o impacto dos alagamentos na cidade.

A Prefeitura de Cabo Frio informou em nota que acompanha todas as áreas afetadas. Sobre o ponto em frente à rodoviária, disse que a resposta ao alagamento foi rápida e que a via voltou à normalidade em poucos minutos, reduzindo os transtornos.