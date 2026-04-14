Cidade de Búzios ganha nova frota para coleta de lixo

Nesta segunda-feira (13), o prefeito de Alexandre Martins recebeu os três primeiros caminhões da nova frota destinada à coleta de lixo no município. A chegada dos veículos ocorreu na sede da Prefeitura de Búzios e contou com a presença do vice-prefeito e secretário de Serviços Públicos, Leandro Pereira.



A iniciativa marca o início do processo de modernização completa do serviço de coleta de resíduos sólidos na cidade. A nova frota contará com veículos zero quilômetro, incluindo caminhonetes que serão utilizadas como apoio operacional, especialmente em ruas mais estreitas, garantindo maior eficiência e abrangência do serviço.

Os caminhões estão equipados com tecnologia de monitoramento em tempo real, com três câmeras instaladas em pontos estratégicos dos veículos. O sistema permite o acompanhamento de toda a operação de coleta via satélite, proporcionando mais transparência e controle das atividades. As imagens poderão ser acessadas por toda a equipe da Secretaria de Serviços Públicos, além do prefeito Alexandre Martins, diretamente de seu gabinete.

De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Leandro Pereira, a substituição da frota ocorrerá de forma gradual, com a chegada de três novos caminhões a cada semana, até que todos os veículos antigos sejam completamente renovados. A medida visa aumentar a eficiência do serviço, otimizar as rotas de coleta e oferecer melhores condições de trabalho às equipes responsáveis.