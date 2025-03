Cinco cavalos são apreendidos às margens da RJ-140, em Arraial do Cabo

Uma operação realizada nesta terça-feira (11) pelo Comando de Policiamento Rodoviário (CPRV), com o apoio da equipe de Apreensão de Animais da Secretaria de Segurança Pública, resultou na apreensão de cinco cavalos que estavam soltos às margens da RJ-140.

Os animais foram removidos com o auxílio de um caminhão e encaminhados para um curral na cidade de Rio Bonito, local conveniado com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), responsável pelas rodovias do município.

Para recuperar um animal apreendido, o proprietário deve se dirigir ao curral, pagar as taxas de remoção, diárias, atendimento veterinário e multa. Caso o resgate não ocorra dentro do prazo estabelecido pelo responsável pelo espaço, os animais poderão ser leiloados.

A presença de animais soltos nas rodovias representa um risco à segurança de motoristas e pedestres, podendo causar acidentes graves. Caso presencie animais na pista ou precise acionar o resgate, a população pode entrar em contato com o Central Integrada de Operações em Segurança Pública (CIOSP) pelo telefone (22) 99700-0311.