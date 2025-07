Cinco estabelecimentos de Cabo Frio são notificados por despejo irregular de esgoto

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, em ação conjunta com a Secretaria de Obras, realizou nesta quinta-feira (24) uma operação de fiscalização que resultou na notificação de cinco estabelecimentos comerciais por lançamento irregular de esgoto em vias públicas da cidade.

A ação foi motivada por denúncias recebidas ao longo da semana, que indicavam o despejo de efluentes diretamente nas ruas. Durante as vistorias, as equipes identificaram irregularidades no sistema de esgotamento sanitário em supermercados, restaurantes e farmácias, comprometendo a saúde pública e o meio ambiente.

Os responsáveis foram notificados e receberam prazo de 24 horas para regularizar a situação. O não cumprimento pode resultar em autuação e demais sanções previstas na legislação ambiental vigente.

A fiscalização continuará de forma permanente, especialmente em áreas com maior incidência de denúncias. A Prefeitura reforça que o descarte irregular de esgoto é uma infração grave, e que a colaboração dos comerciantes é fundamental para manter a cidade mais limpa, segura e sustentável.

Denúncias podem ser feitas diretamente à Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, pelo telefone (22) 3199-1313.