Cinco indivíduos são presos com drogas no Morro do Limão, em Cabo Frio

Na noite da última quarta-feira, dia 03, uma operação da equipe do PATAMO resultou na prisão de cinco indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio.



A ação aconteceu por volta das 20h15, após os policiais receberem informações de que lideranças ligadas ao tráfico no Morro do Limão haviam recebido uma grande carga de entorpecentes para distribuição na região.

Com apoio do Setor “B”, a guarnição montou um cerco tático na Rua Oscar Cândido Cardoso, área próxima à divisa com São Pedro da Aldeia, e conseguiu interceptar os suspeitos. Durante a abordagem, os agentes encontraram 1.680 pinos de cocaína, além de três aparelhos celulares.

Entre os detidos estão um homem de 25 anos, identificado como W.M.S., com antecedentes por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e associação criminosa; J.P.N.S., de 29 anos, que possui passagens pela polícia por porte ilegal de arma, dois roubos, tráfico de drogas e associação; K.V.A. da S., de 19 anos; M.J.C. da S.L., de apenas 16 anos; e A.J. da S.C., de 33 anos.

Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Cabo Frio, onde permaneceram presos. Eles foram autuados por tráfico de drogas, conforme previsto no Artigo 33 da Lei 11.343/06.