Cine Bardot, 1º cinema de Búzios, reabre nesta quinta após um ano de reformas

O Gran Cine Bardot, único cinema da cidade de Búzios, está prestes a reabrir suas portas após uma significativa reforma de modernização.



O retorno está agendado para esta quinta-feira, dia 29, com uma cerimônia especial destinada a convidados. O evento marca a volta do espaço cultural que está prestes a completar 30 anos de história.

O Gran Cine Bardot, fundado pelo ator argentinoMario Jorge Paz e inaugurado em 1994, sempre foi independente. Com mais de 2.800 longas-metragens exibidos, o cinema enfrentou um período de dificuldades técnicas e financeiras no ano passado, que resultaram no fechamento temporário das suas portas. No entanto, com o apoio de uma verba federal do Fundo Nacional de Cultura, o espaço passou por uma grande reforma, se transformando em um moderno centro cultural.