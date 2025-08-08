Pular para o conteúdo
Circuito ASAC 2025 acontece neste sábado em Arraial do Cabo

Jornal de Sábado
Imagem do WhatsApp de 2025-08-08 à(s) 09.32.01_02dac926

O Circuito ASAC 2025 promete agitar as areias da Praia Grande, em Arraial do Cabo, neste sábado, dia (09), a partir das 8h. Reunindo surfistas de diversas idades e níveis para disputas emocionantes. Terá premiação para os quatro primeiros colocados de cada categoria. E se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo.

Além das disputas no mar, o evento terá uma programação especial com ações de surf, conscientização ambiental e também um show de encerramento com o cantor Rubinho Oiveira. As informações completas estão no perfil da prefeitura e da ASAC.

