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Circuito Sesc Jazz & Blues chega a Búzios

Jornal de Sábado
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De 1 a 3 de maio, a programação ocupa a cidade com uma seleção que atravessa o jazz, o blues, a música instrumental e outras vertentes que dialogam com esses universos.

Na abertura, o Tango Revirado traz uma leitura contemporânea de clássicos do tango, combinando diferentes origens e influências em um formato que revisita e reorganiza o gênero.

No segundo dia, a música instrumental ganha protagonismo com Dudu Lima, Carlos Malta, Márcio Bahia e Leandro Scio, em um encontro que articula técnica, improvisação e criação coletiva.

Com entrada gratuita, o Circuito Sesc Jazz & Blues reafirma seu papel como espaço de circulação, formação de plateia e valorização da música em suas diversas formas.

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