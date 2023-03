Círculo Social de Búzios tem inscrições abertas na próxima segunda

O Circolo Social em parceria com Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios abre inscrição nesta segunda-feira (13) para oficinas de Circo 2023, no Cras da Rasa. As oficinas fazem parte dos projetos Circolo Social e Ecobúzios.

As inscrições serão realizadas no Cras da Rasa na segunda-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Faça sua pré-inscrição para agilizar o processo e evitar filas pelo link: https://asbemq.b1m.com.br/inscricao/index.php?route=formulario/index

CRAS da Rasa: Rua Álvaro Elídio Gonçalves, nº. 317, Rasa.

Tel.: (22) 2629-8858