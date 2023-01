Cláudio Castro toma posse como governador reeleito no Rio 

O governador Cláudio Castro (PL) tomou posse do governo do RJ na manhã de hoje na Alerj (Assembleia Legislativa do RJ). Castro deverá permanecer no Executivo até 2026 ao lado do vice-governador eleito, Thiago Pamplona (União Brasil), que também foi empossado.

Na sessão, Castro ouviu crítica ao presidente Jair Bolsonaro (PL), aliado dele, e elogios ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em discurso de André Ceciliano (PT), presidente da Casa.





“Ao longo dos últimos dois anos sofri muito, eu a minha família, seja com mentiras, ataques gratuitos ou boatos maldosos. Mas eu aprendi a superar isso com a verdade, com trabalho, retidão e honestidade”

Cláudio Castro, governador do RJ